Nuova scuola Bacci, cambia la collocazione

Posto che nulla è stato deciso, che è continua l’interlocuzione tra Comune e dirigenza scolastica sulle migliori scelte da fare su dove trasferire le scuole primaria e media del capoluogo quando il complesso scolastico ‘Bacci’ dovrà essere demolito e ricostruito con gli 11 milioni di euro del Pnrr, dalla risposta all’interrogazione consiliare del Pd sull’argomento, sono emerse novità accolte di buon grado dall’opposizione. È stata condivisa, in particolare, la possibilità, così come già indicato al Ministero dell’Istruzione, di traslare la nuova sede verso valle rispetto all’attuale collocazione, evitando la demolizione preventiva dell’attuale edificio. Una soluzione che eliminerebbe in un sol colpo disagi e polemiche (come quella incardinata con una infiorata di volantini distribuiti in centro, per manifestare forte contrarietà all’ipotesi di utilizzare l’ex sede del distretto sanitario).

"Al momento, attendiamo notizie sullo studio di fattibilità – ha affermato il sindaco Alessio Pignotti – che è al vaglio del Miur per definire se lo spostamento della scuola più verso valle consentirà la demolizione differita della sede esistente, lasciando così gli alunni al loro posto fino alla realizzazione della nuova scuola, o se sarà necessario provvedere al loro spostamento in altri siti attenzionati per i quali stiamo predisponendo i relativi studi tecnici: l’ex distretto sanitario e l’ex tribunale".

Circa la possibilità di inglobare nella nuova scuola anche la palestra (off limits dal 2016), Pignotti ha spiegato che, per i lavori di adeguamento sismo ci sono il progetto e il finanziamento ma "insieme all’Ufficio speciale per la ricostruzione, si sta valutando se convegna di più la demolizione e ricostruzione in sito. In ogni caso, nel progetto nella nuova scuola è prevista una palestra interna per la primaria per cui quella esterna sarà riservata alle medie". A tutt’oggi, nel complesso ‘Bacci’ sono ospitate 15 classi delle scuole medie e 10 della primaria e non è detto che debbano essere per forza spostati tutti in uno stesso luogo. Anzi, è ragionevole pensare (di questa ipotesi in realtà non si è fatto cenno in consiglio ma pare siano in corso le valutazioni del caso) che ottimizzando la distribuzione delle classi nelle scuole sparsi sul territorio elpidiense, si potrebbero ricavare spazi idonei e sufficienti per concentrare tutte le classi della primaria in un posto e la secondaria in un altro.

Marisa Colibazzi