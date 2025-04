Nuova scuola ‘Bacci’. I lavori vanno a rilento

Stanno procedendo molto lentamente i lavori per la costruzione della nuova scuola ‘Bacci’: sul sedime dell’edificio scolastico che è stato demolito nei mesi scorsi, ancora si vede poco o nulla della nuova struttura. Per di più, cittadini attenti hanno rilevato che i lavori sono fermi: almeno dalla fine di marzo non ci sono operai al lavoro all’interno del cantiere. L’ipotesi più accreditata è che questo stop sia dovuto ad un avvicendamento delle ditte appaltatrici con altre subappaltatrici (passaggio di consegne dei lavori regolarmente previsto nel bando di gara) ma ciò non toglie che l’opera stia proseguendo con una certa lentezza tanto che sono forti i dubbi circa la reale possibilità che il nuovo, e attesissimo, edificio scolastico possa essere realizzato entro il 2026, termine previsto per tutte le opere finanziate con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ancora nulla si sa, invece per quanto riguarda la sorte dell’attigua palestra comunale: come noto, anch’essa, dovrebbe essere demolita e ricostruita sul suo sedime con finanziamenti dall’Ufficio Speciale Ricostruzione. Ma ancora su questo fronte non ci risultano esserci novità né sull’appalto dei lavori, né sulle tempistiche.