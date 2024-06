Nuova scuola Bacci, le ruspe entrano in azione

Torna sulla nuova scuola ‘Bacci’ e sulla delocalizzazione degli alunni, il Pd – Noi Insieme, per dire che "non è vero che la nuova ‘Bacci’ non poteva essere realizzata nell’area prospiciente la sede attuale, peraltro con minori disagi per tutti e minori costi per il pubblico"; ma anche per dire che "solo dopo la nostra segnalazione, il Comune si è attivato per una relazione geologica (che mancava) nell’area designata per i containers (un terreno incolto in via Fontanelle) che dovranno ospitare gli alunni della scuola media, e tutto questo a gara fatta per l’affitto dei containers. Così non si amministra neanche un condominio". Intanto, in questi ultimi giorni, ci sono stati dei movimenti nell’area designata delle ‘Fontanelle’ per livellare il terreno che, peraltro, ha già superato una prima prova in termini di resistenza e di permeabilità con la terribile grandinata dell’altro giorno. "Che succederà, in caso di esito negativo, ad appalto per i containers già fatto? Con quale serenità la ditta aggiudicataria espleterà l’incarico?" chiede il Pd – Noi insieme. Circa la possibilità di lasciare i ragazzi nell’attuale complesso scolastico e realizzare la nuova scuola nell’area antistante "come sta accadendo a Porto Sant’Elpidio per la nuova sede dell’Urbani", gli amministratori hanno sempre sostenuto che il bando prevedeva la ‘ricostruzione in sito’. "Una scelta legata a un’erronea interpretazione della norma e a una certa arroganza nel rifiutare ogni suggerimento, che ha portato a un notevole aggravio di spesa" dice il gruppo di minoranza facendo i conti: "700 mila euro per l’affitto dei containers (a carico, speriamo, dello Stato), 300mila circa a carico del Comune per sistemare l’area containers e per l’affitto e la ristrutturazione dell’ex Bartolucci (per trasferirci la primaria). Spese evitabili, di soldi pubblici di cui qualcuno dovrà rendere conto. E speriamo che i tempi siano rispettati, altrimenti rischiamo un aumento dei costi per i containers, a carico del Comune, e di ritrovarci senza la scuola vecchia demolita e senza la nuova non ancora pronta".

m.c.