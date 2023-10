Nuova scuola ’Bacci’, una struttura a tre piani

di Marisa Colibazzi

L’appalto per la realizzazione della nuova scuola ‘Bacci’ è stato espletato per cui, sbrigate le procedure burocratiche, la ditta appaltatrice potrà cominciare a lavorare alla demolizione e ricostruzione del nuovo edificio scolastico finanziato con oltre 11 milioni del Pnrr. Stando al progetto del ministero, il costruendo complesso scolastico sarà distinto in tre blocchi, che si sviluppano su tre piani (con tanto di belvedere su quello centrale, di forma rettangolare e destinato alla didattica) e che sono tra loro collegati. Un progetto che, come noto, prevede la nuova costruzione sul sedime dell’edificio esistente. Un primo blocco sarà destinato alle funzioni cosiddette civiche, quelle cioè che possono essere utilizzate anche quando la scuola è chiusa e dunque un auditorium, una biblioteca e, al piano terra, una sala mensa la cui superficie è modulabile secondo le necessità. Il secondo blocco, quello centrale, le cui dimensioni sono maggiori, avrà una destinazione didattica, con 10 aule per ogni corso di studi che si affacciano su finestroni previsti su entrambi i lati. Il terzo infine, è destinato ad attività della scuola primaria, ivi compresa una palestra annessa che è altra cosa rispetto a quella esistente sullo stesso piazzale e che, a sua volta, deve essere demolita e ricostruita. I due blocchi laterali sono collegati a quello centrale attraverso un atrio a doppia altezza che rappresenta il punto nevralgico sociale dove si intrecciano incontri e interazioni tra alunni, professori e genitori. Gli spazi sono concepiti come ambienti polifunzionali in grado di rispondere alle esigenze degli studenti di stare in un ambiente delimitato e protetto, ma è anche possibile attrezzarli in modo da offrire occasioni di attività laboratoriali, creative in linea con quella che è una nuova organizzazione didattica. Sono le prime informazioni che è possibile avere su un progetto che l’amministrazione comunale ha più volte annunciato di voler presentare alla cittadinanza, insieme alle decisioni logistiche che dovranno essere assunte e definite (ormai anche in tempi rapidi) riguardo la delocalizzazione degli oltre 500 alunni della scuola media e primaria attualmente dislocati nell’edificio da demolire. Intanto, ieri, è stato demolito l’ex mattatoio (finora era utilizzato per il ricovero di mezzi e delle attrezzature di proprietà del Comune), in via Monte Taccone. In quello stesso sedime, sarà realizzato il nuovo asilo nido.