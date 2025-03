Nuova scuola Collodi, è tutto fermo. Impasse tra Comune e ditta

Dovevano iniziare a gennaio i lavori per la costruzione della nuova scuola primaria ‘Collodi’ e invece a distanza di un paio di mesi, ancora non si vede nessuno intorno al cantiere i cui lavori erano stati appaltati alla ditta Sa.Fi Art. Srl di Altamura (sulle 123 richiedenti). Un ritardo più che giustificato considerando che nei giorni scorsi è stato nominato un nuovo responsabile unico del procedimento e alla formale sospensione dei lavori. I motivi di questo cambio di programma sarebbero da ricondurre ad alcune migliorie progettuali proposte dall’amministrazione, cui sono seguite richieste della ditta ma per le quali occorre un confronto con l’ufficio speciale per la ricostruzione che ha concesso il finanziamento di 1,8 milioni di euro. Si è creata una sorta di braccio di ferro tra Comune e ditta, con quest’ultima che fa valere i contenuti progettuali previsti dal bando, e con l’ente locale interessato a calare nel progetto delle migliorie cercando, nel contempo, di evitare contenziosi con la ditta o, come estrema ratio, di arrivare alla rescissione del contratto con assegnazione alla seconda in graduatoria. "Conosciamo bene l’attesa delle famiglie della Corva per una struttura di cui sentono parlare da tempo e l’importanza di riportare un punto di riferimento scolastico nel quartiere. Mi sento di rassicurarle perché portare a termine una nuova Collodi moderna ed efficiente è una priorità" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella, mostrandosi disponibile a una revisione del conto economico dell’appalto. Nel frattempo? "Gli alunni continueranno nell’attuale sede temporanea ma – conclude - la volontà è riavere al più presto una scuola alla Corva".

m.c.