Nuova scuola, lavori entro l’estate. Approvato il progetto esecutivo

Approvato il progetto esecutivo della nuova scuola di Belmonte Piceno, entro l’estate inizieranno i lavori. La notizia ufficiale è approdata proprio in questi giorni nel municipio del piccolo borgo dell’entroterra Fermano, ed assume una ruolo importante per la comunità per vari motivi. A seguito del sisma del 2016 l’edificio che ospitava la scuola era stato dichiarato inagibile, gli alunni delle elementari erano stati trasferiti in parte nel vicino comune di Monsampietro Morico, mentre la materna è stata spostata temporaneamente nei locali del Centro dei Piceni, dove si trova ancora oggi, riadattato per questa evenienza. L’Amministrazione però ha sempre lavorato al recupero di edifici e locali, infatti, l’ex scuola al termine dei lavori di ristrutturazione in corso d’opera diverrà la sede dei Municipio e del Museo dei Piceni, mentre sarà costruita una nuova scuola del valore di oltre 2 milioni di euro. "Il progetto esecutivo è stato approvato – spiega il sindaco Ivano Bascioni – c’è già una ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione dell’opera che attualmente è al vaglio dell’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione), che ha svolto un grande lavoro per l’ultima valutazione economica. Il valore ufficiale ancora non è definitivo, ma parliamo di una struttura di ultima generazione con tutti gli accorgimenti tecnici antisismici e impianti per il risparmio energetico che superare i 2 milioni di euro". L’edificio sorgerà nel terreno di proprietà comunale sito di fianco all’attuale Centro dei Piceni, poco fuori dal centro storico di Belmonte Piceno. "Il terreno occupa una superficie di circa 5.000 metri quadrati – prosegue Ivano Bascioni – mentre la scuola avrà una superficie complessiva di 600 metri quadrati realizzata su piano unico con un piccolo seminterrato che ospiterà sia la scuola elementare che la materna. Intorno alla struttura sarà attrezzato uno spazio verde per lezioni e laboratori all’aperto. I lavori dovrebbero iniziare entro l’estate e vigileremo affinché vengano completati il prima possibile. Riportare la scuola in paese, oltre ad un servizio essenziale per la comunità, significa rivitalizzare il centro, riportare i bambini in paese".

Alessio Carassai