Nuova sede dell‘Urbani. Lavori al primo blocco

Stanno proseguendo i lavori per la costruzione del primo blocco della nuova sede del polo ‘Urbani’, negli spazi antistanti l’attuale sede. Lavori il cui completamento è stato ipotizzato intorno a settembre dopodiché vi dovrà essere trasferita tutta la popolazione scolastica dell’Istituto superiore, per consentire la demolizione dell’attuale struttura e procedere a realizzare ex novo, sul sedime, il secondo e ultimo blocco della nuova scuola. Una operazione complessa da completare entro il 2026. In questi giorni, intanto, si stanno approntando le operazioni di demolizione della palestra dove "si rende necessario procedere alla rimozione degli esistenti pannelli ondulati in cemento amianto della copertura" si legge nell’ordinanza predisposta dal sindaco Massimiliano Ciarpella in cui si dispone la sospensione delle attività scolastiche e la chiusura dell’Urbani per il 19 e il 20 maggio. L’intervento infatti, per ragioni di massima sicurezza e per garantire la salute del personale scolastico e degli alunni, deve essere effettuato in assenza di ogni attività nel plesso scolastico. La Provincia di Fermo (che ha competenza sul cantiere) ha comunicato che la rimozione potrà avvenire tra oggi e il 20 maggio.