Nuova sede. Tennacola: sbloccati i lavori

Tempo un anno, o poco più, e la nuova sede della Tennacola Spa sarà pronta: è quanto stabilito nel contratto riveduto e aggiornato che ha portato alla ripresa dei lavori dopo un lunghissimo stop, e che è stato siglato tra la società che gestisce il servizio idrico per 27 Comuni tra fermano e maceratese, e la ditta appaltatrice della costruenda opera, in zona Brancadoro. "Abbiamo trovato la quadra nel momento in cui abbiamo costituito il Comitato Coordinamento Tecnico con potere di lodo, che era un atto dovuto ma che non era mai stato fatto" spiega Antonio Albunia, presidente della Tennacola. "Il nuovo Cda, per prima cosa, ha rimesso mano alle procedure per riportarle nell’alveo corretto della procedura".

Oltre a questo, sono stati recepiti e attuati dei suggerimenti per bypassare la situazione di stallo in cui era finita la pratica "ovvero procedere a una revisione della nuova sede senza snaturare la parte strutturale, mantenendo materiali e caratteristiche. Semplicemente sono stati limati alcuni aspetti che hanno comportato economie significative. La sede sarà su tre livelli: i primi due saranno completati e utilizzati, mentre il terzo sarà completato solo nella parte esterna per non compromettere l’aspetto complessivo della struttura, ma resterà incompiuto internamente tanto più che, per ora, quegli spazi non sono necessari".

Nella nuova sede saranno parcheggiati alcuni dei mezzi della Tennacola dislocati nel territorio di riferimento, in particolare "quelli che abbiamo parcheggiati in spazi presi in affitto a Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte San Giusto, per cui avremo una riduzione dei costi di locazione. Sono aspetti importanti perché – conclude Albunia - rispondenti alle indicazioni dell’Arera che premia con sgravi economici rilevanti chi ha strutture proprie".