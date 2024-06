Nuova sfida tra quartieri. Torna ’Il Palio del Mare’: "Un patrimonio della città"

Manca una settimana alla 19esima edizione de "Il Palio del Mare" in cartellone il 6 luglio. La tradizionale festa nel quartiere Faleriense vedrà sfilare da via Marina al lungomare sud Balene, Cavallucci Marini, Delfini, Sirene e Squali, con il loro mix di energia e creatività, prima di sfidarsi nella speciale staffetta presso l’anello di gara, di fronte al villaggio turistico "Le Mimose". Quest’anno per rendere la gara più avvincente sono state introdotte delle importanti novità: ogni rione è stato associato ad un quartiere elpidiense, su base oggettiva legata al numero degli abitanti, in cui può scegliere alcuni atleti per formare la squadra; inoltre i primi quattro frazionisti correranno metà giro rendendo il percorso più sostenibile. Sante Isidori, presidente dell’asd. Atletica Porto Sant’Elpidio, apre la conferenza con i ringraziamenti ai partner ufficiali e a tutti quelli che si adoperano per il Palio. Il sindaco Massimiliano Ciarpella mostra tutto il suo attaccamento alla manifestazione. "Il Palio è patrimonio della città – afferma – per mesi la macchina organizzativa si mette in moto e trova in noi un meritato appoggio". Il consigliere regionale Andrea Putzu aggiunge. "Sono cresciuto col Palio e oggi che ho un ruolo istituzionale continuo ad esserci con lo stesso entusiasmo di prima. Ringrazio gli organizzatori per essere ripartiti nel 2018 ed aver rimesso in piedi una festa storica". Fiducia accreditata anche da parte dell’ente patrocinatore Carifermo nelle parole del dott. Ezio Montevidoni e di alcuni main sponsor presenti come il direttore del Sì Con Te Giacomo Manuali. Confermati i caporione e gli allenatori: Matteo Simoni e Marco Catini per le balene, Sonia Bordenga e Pamela Sgariglia per i cavallucci, Orietta Cicchinè e Danilo Splendiani per i delfini, Fabio Alcida e Alessio Putzu per le sirene, Michela Incipini e Manolo Sisti per gli Squali. Sugli atleti nessuno si è voluto pronunciare e toccherà aspettare la cerimonia del giuramento del 3 luglio per conoscerli, al contrario sono stati svelati tutti i temi dei rioni: si staccano dalla tradizione balene e cavallucci, con le prime che rappresenteranno le bolle di sapone ed i secondi che voleranno in vacanza; i delfini avranno come tema il simbolo della città, la torre dell’orologio, mentre le sirene insceneranno il carnevale di Rio; gli squali si immergeranno negli abissi.

Nadir Tomassetti