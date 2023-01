Nuova struttura per l’infanzia, finanziamenti per 765mila euro

Partiranno a primavera i lavori per la realizzazione di un nuova struttura per l’infanzia destinata i bambini di Magliano di Tenna e della media Valtenna. Proprio in questi giorni l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Cesetti, ha ricevuto la comunicazione di un finanziamento ministeriale del valore complessivo di 765.000 euro, destinata alla costruzione di un scuola dell’infanzia per bambini da 0 a 2 anni. "Negli anni abbiamo ricevuto richieste da molte famiglie che per varie necessità lavorative avevano necessità di strutture dedicate ai bambini più piccoli – spiega Pietro Cesetti –. Per questo motivo abbiamo partecipato ad un bando nazionale e ottenuto un finanziamento dedicato alla realizzazione di una struttura con queste finalità. Il progetto è in fase di ultimazione, poi provvederemo all’approvazione definitiva, la struttura ospiterà 25 bambini con età compresa fra 0 e 2 anni che, sarà dotata dei più moderni requisiti di sicurezza, impianti tecnologici di ultima generazioni e spazi pensati per attività didattica e ludica. L’ubicazione è già stata individuata, si tratta di un terreno di proprietà comunale sito in viale Amarica (zona artigianale). La consegna dei lavori è prevista entro il 30 di maggio. Un ulteriore servizio che sarà rivolto anche alle famiglie di tutto il circondario". Una volta terminati i lavori l’amministrazione provvederà all’affidamento della struttura ad un’associazione o cooperativa specializzata.