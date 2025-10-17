Nuova svolta nel delitto di Aosta. C’è la perizia psichiatrica per Teima

Nuova puntata del processo in Corte d’Assise che vede imputato Sohaib Teima, il 22enne di Fermo accusato dell’omicidio premeditato dell’ex compagna francese, Auriane Laisne, e di averne occultato il cadavere in una chiesetta abbandonata nel comune di La Salle, in Valle d’Aosta. Nel corso dell’ultima udienza i giudici hanno conferito a un consulente tecnico dell’Usl della Valle d’Aosta l’incarico della perizia psichiatrica su Teima, concessa dalla Corte nella scorsa udienza, su richiesta dell’avvocato dell’imputato, Lucia Lupi. Avrà 90 giorni a partire dal 27 ottobre, data in cui si terrà un briefing tra tutti i periti, per effettuare gli accertamenti. L’esame è volto ad accettare se il ragazzo sia capace di intendere e di volere e se sia socialmente pericoloso. Al professionista, saranno affiancati i consulenti di parte. In aula anche gli ufficiali della polizia giudiziaria incaricati di effettuare la copia forense, cioè la copia della memoria dei tre telefoni sequestrati all’imputato, di cui uno apparterrebbe alla vittima. Dispositivi per i quali Teima, in sede di interrogatorio, aveva fornito codici di sblocco risultati poi errati. Ora questi dati sono a disposizione delle parti. A parlare in aula anche il perito informatico della difesa.

Oggetto della discussione, tra gli altri, alcuni messaggi che Auriane, tramite Whatsapp, avrebbe inviato al padre il 25 marzo 2024, che secondo la ricostruzione degli inquirenti risalirebbero a uno o due giorni prima di morire. Messaggi che nei tabulati non risulterebbero presenti. A domanda del pubblico ministero, il consulente ha specificato che quest’assenza sarebbe giustificata, nel caso di messaggistica fosse stata formulata attraverso pc o tablet. Eventualità che, secondo i legali della famiglia Laisne, costituitasi parte civile, rafforzerebbero le tesi delle accuse. Per la difesa, invece, l’assenza nei tabulati nei tabulati avvalorerebbe l’ipotesi di una seconda sim in uso alla ragazza. Per questo l’avvocato Lupi ha chiesto di risentire il padre della vittima, in modo da risalire all’eventuale secondo numero e ai relativi movimenti. L’istanza, però, è stata respinta dalla Corte, che ha invece accolto la proroga dei termini di custodia cautelare in carcere di Teima, richiesta dal pm, per i tempi di espletamento della perizia. Il processo è sto poi aggiornato al 25 febbraio 2026 per esaminare in aula i risultati della perizia psichiatrica.

Fabio Castori