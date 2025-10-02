Nuova viabilità per il polo scolastico

Una nuova viabilità a servizio del Polo scolastico di Crocedivia a Montegiorgio, questo l’obiettivo dei tre finanziamenti che interesseranno l’area. Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, i lavori all’interno del cantiere del nuovo Polo scolastico che sarà realizzato a Montegiorgio, in località Crocedivia lungo la collina che unisce Piane al capoluogo, stanno procedendo con regolarità. Negli ultimi giorni però è arrivata una comunicazione che interesserà l’area al fine di renderla più fruibile e sicura, e soprattutto per rendere l’accesso e il deflusso di pullman e auto più semplice quando il polo entrerà in funzione. Era stato il sindaco Michele Ortenzi, qualche giorno fa ad annunciarlo, e ora che la campagna elettorale e conclusa, è il vice sindaco di Montegiorgio Alan Petrini a spiegare gli investimenti e modalità d’intervento. Più dettagliatamente si tratta di tre diversi finanziamenti: 300.000 euro da parte della Regione Marche per l’ammodernamento della viabilità a servizio del Polo scolastico; 90.000 euro da parte della società Tennacola, e infine 210.000 euro con risorse del Comune di Montegiorgio, sempre destinati alla viabilità.

"Sono tre canali di finanziamento per un valore complessivo di 600.000 euro – spiega Alan Petrini – ma sono tutti destinati allo stesso obiettivo, ovvero rendere la viabilità intorno al polo scolastico più sicura e garantire un deflusso regolare sia in ingresso che in uscita da parte dei mezzi scolastici, ma anche delle auto e delle famiglie. Gli interventi riguardano: la realizzazione di una nuova rete fognaria da parte del Tennacola, che andrà ad integrare la rete locale a servizio del polo scolastico. Gli altri due interventi sono dedicati alla viabilità sia nell’accesso alla strada provinciale 37 Maceratese, ma soprattutto per la realizzazione di una strada parallela che da contrada Pianarelle, raggiungerà contrada Morrecine fino a raggiungere Piane. Un ringraziamento va rivolto ai tecnici del Comune che hanno lavorato allo studio e realizzazione del progetto oltre ad istruire le pratiche. Un grazie al presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha tempo segue le necessità anche dei comuni dell’entroterra. Con le sole risorse del Comune non saremmo mai riusciti a realizzare l’opera, che oltre a migliorare la sicurezza, risolverà un problema annoso della viabilità in località Creocedivia".

Alessio Carassai