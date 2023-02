Nuova viabilità promossa Salvatelli: nessun disagio

"Abituato da anni a percorrere il viale della Vittoria nel senso unico nord-sud quando è stato invertito in sud-nord le prime volte nel transitarvi provavo una paura fottuta che da un momento all’altro qualcuno mi venisse contro frontalmente". Probabilmente, oltre all’autore di questa testimonianza, altri automobilisti avranno provato la stessa sensazione in conseguenza nel cambio della viabilità. Però solo in termini emotivi perché a distanza di un mese esatto dalla sua attuazione l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, che l’ha coordinata validamente supportato dalla polizia municipale, può tracciarne tranquillamente un bilancio positivo.

"In effetti – afferma – non si è verificato nessun incidente, neppure lieve, nessuna criticità sul traffico cittadino. Abbiamo effettuato solo piccoli aggiustamenti rispetto al progetto originario, predisposto insieme a quello della corsia ciclabile, allo scopo di consentire il passaggio dei mezzi più grandi, quali gli autobus turistici e gli scuolabus. Per i primi abbiamo spostato l’accesso sul lungomare da sud in direzione nord da via Cimarosa a via Donizetti. Per gli scuolabus il problema è stato rapidamente e semplicemente risolto mediante l’installazione di alcuni paletti dissuasori. Per l’effettuazione di questi adeguamenti naturalmente si è reso necessario eseguire dei sopralluoghi tecnici anche con la collaborazione della Steat, grazie alla quale abbiamo potuto simulare i passaggi degli autobus provenienti da sud".

Soddisfatto l’assessore che tutto sia filato liscio e secondo lui felice è stata la scelta di attuare il cambio della viabilità in un periodo più tranquillo quale l’attuale: "In una città come la nostra – sottolinea – inimmaginabile farlo in un mese estivo perché avrebbe creato solo disservizi, problematiche e magari impatti tra le auto".

Soddisfatto anche di aver ricevuto apprezzamenti in merito alla efficace campagna svolta per avvertire la popolazione di come e quando sarebbe radicalmente cambiata la viabilità utilizzando inserzioni, volantini ed anche la fonica. L’assessore Salvatelli conclude rendendo noto che, pur essendo andata a buon fine, la rivoluzione viabilità continuerà ad essere osservata speciale man mano che aumenterà il traffico in città e di volta in volta se ci sono correttivi da apportare si provvederà fino ad arrivare all’estate piena, quando sarà possibile eseguire il punto finale.

Silvio Sebastiani