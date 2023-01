Nuova viabilità "Vedremo se fare aggiustamenti"

Alla fine, come in genere si concludono tutte le favole, il ’mostro’ è stato domato. Ci riferiamo al cambiamento della viabilità in funzione della corsia ciclabile. Se n’è fatto un gran parlare per mesi, ha avuto il suo peso nella campagna elettorale, se ne sono dette di cotte e di crude tanto da creare, appunto… il mostro. Ebbene, realizzato ieri il cambiamento, tutto è tornato nella più normale delle normalità. Gli automobilisti percorrono tranquillamente e come se l’avessero sempre fatto il lungomare nel senso nord-sud invece che sud-nord e il viale della Vittoria in senso sud-nord, invece che nord-sud. Soddisfatto e ne ha ben donde l’assessore alla viabilità, Lauro Salvatelli, che si è rotto la schiena nel sistemare segnaletica e transenne e sudato le proverbiali sette camicie nel correre lungo il tracciato soggetto alle variazioni. Insieme a lui, il comandante della polizia municipale, Giovanni Paris, il teorico della circolazione veicolare che ha studiato e messo in pratica ogni accorgimento perché il trapasso da un sistema datato di viabilità al nuovo avvenisse senza traumi. In verità alle prime ore di ieri mattina tra divieti di transito e di parcheggio la città era completamente bloccata, immersa in un silenzio irreale per ambenti adusi al traffico intenso. Qualche mugugno pure c’è stato ma è subito rientrato dietro le spiegazioni di vigili urbani e di carabinieri in congedo che vegliavano ad ogni incrocio. Il plauso dell’assessore Salvatelli alla polizia municipale "per l’egregio lavoro svolto" e alla cittadinanza tutta "per aver risposto positivamente alle disposizioni date".

Secondo lui significativo in proposito il fatto che si sia reso necessario effettuare una sola rimozione su cinque chilometri di parcheggi. Quando lo abbiamo chiamato, erano le 12,30, per sapere a che punto fossero le manovre relative alle inversioni della viabilità sul lungomare e sul viale della Vittoria ha risposto: "Proprio in questo momento stiamo mettendo via l’ultima transenna per dare il via libera al traffico sul lungomare, dopo aver reso transitabile viale della Vittoria alle 10. Operazione quindi brillantemente conclusa e nulla da segnalare". Assessore, adesso cosa resta da fare? "Nulla ora siamo alla prova del nove, in attesa cioè di vedere se il nuovo sistema di viabilità funziona ed eventualmente intervenire qualora si dovessero rendere necessari. degli aggiustamenti".

Silvio Sebastiani