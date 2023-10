Nuova vita al Conservatorio. Sette anni dopo il piano fiati:: "Un’eccellenza del territorio"

Sa un po’ di ritorno a casa quando si riapre un piano di un palazzo bello e importante come la sede del Conservatorio Pergolesi di Fermo. C’è aria di festa per il nuovo avvento del piano fiati, chiuso dal 2016, con i lavori in corso che sono durati due anni, dal 2021 al 2023, con ritardi, nuovi appalti e nuove risorse. Il conto finale parla di 550mila e 950 euro, a carico della Provincia di Fermo, col presidente Michele Ortenzi che, appena nominato alla guida dell’ente, si è trovato il cantiere del Conservatorio tra quelli da seguire con particolare attenzione: "Siamo arrivati alla conclusione di una storia che sembrava non doversi concludere positivamente e a breve. Mi fa particolarmente piacere riaprire. Questo intervento è stato uno dei primi di cui mi sono occupato: era già in itinere, le problematiche vissute erano legate a tanti fattori, le stesse che affrontiamo ogni giorno nei comuni. Ci siamo dovuti confrontare con una fase molto particolare dell’economia, con l’aumento dei costi per il materiale, peraltro difficile da reperire, tanti eventi insieme che hanno portato a slittare coi tempi".

Protagonisti del progetto il dirigente Ivano Piagnoloni, che proprio in questi giorni è andato in pensione, e Sandro Vallasciani: "Abbiamo fatto con loro una road map che ipotizzavamo si concludesse proprio in autunno, con la riconsegna degli spazi che speravamo di riaprire per l’inizio dell’anno accademico del Conservatorio, e ci siamo riusciti. Abbiamo recuperato una porzione importante del palazzo per renderlo più sicuro, più funzionale e più bello, per una realtà che è eccellenza assoluta del territorio". I fondi spesi hanno rafforzato le strutture lignee di copertura, per prevenire il rischio sismico, e hanno adattato e adeguato gli spazi e le aule: "Abbiamo compreso il disagio di docenti e studenti – spiega ancora Ortenzi –. Sono grato a chi ha capito le motivazioni e ci ha supportato, fino al risultato finale che è un po’ oggi un premio per tutti e ci offre una prospettiva importante". Il sindaco di Fermo, vicepresidente della Provincia, Paolo Calcinaro, aggiunge: "Abbiamo vissuto il momento più complicato nel settore edile, la normativa non è all’altezza di quello che viene richiesto oggi dai bonus, dai tempi del Pnrr e dalle procedure per il sisma. Pignoloni e Vallasciani si sono trovati in mezzo a tutto questo, nel dover gestire il rapporto con le ditte e l’appalto e noi amministratori a spingere per stringere i tempi. Il Conservatorio è vita, economia della città, insieme con l’università. Chiudere questo cantiere è un passo importante. Da parte nostra c’è la piena disponibilità a confermare la destinazione del chiostro al piano terra, di proprietà del comune di Fermo, come locali per il Conservatorio". Emozionato il presidente del Conservatorio, Igor Giostra: "Quando le istituzioni lavorano insieme con franchezza, professionalità, altruismo e gratitudine reciproca i risultati si concretizzano. Dal 2016 siamo senza il piano fiati e il direttore Verzina e poi Mascarà hanno affrontato problemi di natura logistica difficilissimo, ridistribuendo gli studenti anche nella stanza della presidenza, usando le stanze in maniera promiscua tra strumenti. Non si è mai perso niente, nell’obbligo di crescita e sviluppo del Conservatorio, abbiamo aumento docenti e corsi, non abbiamo limitato il percorso di miglioramento. Avere alle spalle il Comune e la Provincia ci hanno portato lontano. La Provincia ha mantenuto la barra ferma contro ogni ostacoli. Parliamo di un edificio storico e metterci mano ha di fatto modificato il progetto iniziale e le criticità affrontate hanno impegnato anche economicamente le ditte. Siamo riusciti così a riavere il piano fiati nei tempi che la Provincia ci aveva promesso. Speriamo di poter ringraziare tutti con un concerto".