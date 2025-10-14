Nuova vita al Girfalco col progetto di fattibilità tecnico-economica

Si avvicina una nuova vita per l’angolo più bello di Fermo, è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del Girfalco. Si tratta di una serie di azioni per la rigenerazione ambientale dell’area per un importo superiore al milione e 200 mila euro. Il progetto di fattibilità, redatto dalla Rete Temporanea di professionisti costituita dall’architetto Nazzareno Petrini, dall’ingegner Simona Cerolini e dall’ingegner Benedetta Staccioli, con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico Comunale e Responsabile Unico del Procedimento Giacomo Torresi, prevede la riqualificazione complessiva del Girfalco con l’obiettivo di riqualificare verde, arredo urbano

e sistema di accessibilità carrabile e pedonale.

In particolare si interverrà su ambiti come

l’area alberata e i giochi dove si concentrano

gli interventi di maggiore entità che prevedono la creazione di aiuole, l’arricchimento della vegetazione l’implementazione del sistema

di illuminazione, la sistemazione dell’area giochi in prossimità del belvedere e la creazione

di percorsi di collegamento. Sarà ripristinato

il giardino all’italiana, con la sistemazione

dei camminamenti in ghiaia, la manutenzione dell’arredo urbano esistente e il recupero

del viale di accesso alla Cattedrale.

Il sindaco Paolo Calcinaro definisce il Girfalco un luogo importante ed intimo della città,

"che appartiene a tutta Fermo, un lavoro sinceramente atteso su cui abbiamo puntato

per trovare le risorse. Una riqualificazione dell’area verde che sarà veramente importante. Prima della prossima estate attueremo l’intervento per il rifacimento dell’area giochi, che così per la bella stagione potrà essere a disposizione dei più piccoli. Girfalco che sta iniziando a cambiare volto anche con la riqualificazione della casetta del custode. Dunque, grazie a questo progetto, verrà rigenerata la parte verde, alberata, per riportarla ai fasti di un tempo e riqualificare la bellezza

del Girfalco". L’assessore ai lavori pubblico Ingrid Luciani spiega che l’obiettivo

è migliorare l’accoglienza, la qualità della vita,

la vivibilità.

a.m.