Nuova vita in via Graziani. Alloggi popolari nella ex sede storica di polizia e Croce Rossa

È cominciata con una spettacolare opera di demolizione la nuova vita del palazzo di via Graziani, per anni sede della polizia stradale e della Croce Rossa. Nei giorni scorsi le gru hanno preso spazio lungo la strada, chiusa al traffico fino alla fine dei lavori, inizia così l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale, finalizzato, nell’ambito del programma del Piers , alla realizzazione di 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all’inclusione sociale. Nel progetto si prevede, oltre alla realizzazione degli alloggi ERP finalizzati all’inclusione sociale (anche fra diverse generazioni), il recupero delle aree a verde e creazione di spazi aperti alla fruizione, organizzate per consentirne l’accesso a tutti, l’introduzione di un ascensore di distribuzione agli alloggi che consente anche il collegamento senza barriere fra i due accessi dell’organismo da via Graziani a sud e da Viale Ciccolungo a nord, l’individuazione del piano terra per lo svolgimento di funzioni sociali aperte al condominio ed alla comunità di quartiere. Presente anche un sistema di telecamere a circuito chiuso per il controllo degli accessi all’area d’intervento. Importante sarà l’autosostenibilità dell’edificio in relazione al consumo energetico. Inoltre è stata pensata anche una palestra, con accesso diretto dall’esterno e fruibile dal quartiere, finalizzata ad incrementare gli standard di urbanizzazione secondaria. La realizzazione è in convenzione con il presidio di Fermo dell’Erap Marche, propedeutica all’intervento di recupero dell’edificio, convenzione che faceva seguito al finanziamento, previsto da un bando regionale, cui la Città di Fermo aveva partecipato e che le era stato riconosciuto, di un 1 milione e 731mila euro proprio per recuperare l’immobile, cui si aggiungono 400 mila euro di fondi comunali. A seguire i primi lavori di demolizione il sindaco Paolo Calcinaro che ricorda come del recupero di quel palazzo di parla ormai dal lontano 2006, finalmente si crea una nuova edilizia di qualità dedicata a giovani coppie e persone anziane.