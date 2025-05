Nuova vita per il cinema Moderno. Mille metri quadri per la cultura

Una nuova vita e nuove funzioni per quello che un tempo era il cinema Moderno, divenuto ‘Teatro Ideale’ di Servigliano, un prezioso contenitore per la promozione della cultura e del territorio. Si è tenuta ieri mattina la cerimonia d’inaugurazione della nuova struttura riqualificata grazie ad un finanziamento regionale del Cis (Contratti istituzionali di Sviluppo) dopo che l’immobile abbandonato da anni era stato acquistato attraverso asta pubblica dall’Amministrazione di Servigliano per 150.000 euro. Una cerimonia molto partecipata dalla popolazione, curiosa di rivedere la struttura riportata a nuovo splendore, presenti oltre al sindaco Marco Rotoni e molti colleghi della media Valtenna, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, la vice Prefetto di Fermo Alessandra Di Notaristefani Di Vastogirardi, i tecnici e maestranze che hanno fattivamente realizzato l’opera. Dopo la benedizione per opera del parroco don Antonio Acquafredda e il taglio del nastro, si è svolta una breve vista della struttura composta dal salone principali che svolgerà la funzione di teatro e cinema, realizzato un nuovo ampio palcoscenico di 9x10 metri, nuovo impianto luci e audio; uno schermo avvolgibile che cala dall’alto con proiettore digitale di ultima generazione. Al primo è stata realizzata una sala convegni attrezzata di tutto punto. "Questa struttura è nata decenni fa grazie all’intuito di due cittadini Ridolfi e Lazzari che costruirono il cinema – racconta Marco Rotoni – siamo riusciti ad acquisire l’immobile e grazie al finanziamento della Regione abbiamo aperto una nuova stagione per quest’immobile, una sorta di nuovo umanesimo che non riguarderà solo Servigliano. Una struttura di circa 1.000 metri quadrati che potrà svolgere varie funzioni per attività sociale e formativa". Sia il Commissario Castelli che la Vice prefetto Di Notaristefani, hanno ribadito a turno l’importanza di strutture come questa rivolte alla popolazione per creare condizioni d’’incontro e servizi. "Il nostro è un territorio bellissimo dalla costa, attraversando le colline fino a raggiungere i monti – dichiara Francesco Acquaroli – noi ne siamo immersi e spesso non ci rendiamo conto di questa bellezza che però rappresenta un elemento importante che aumenta la nostra capacità attrattiva. Riqualificare questa struttura, significa creare servizi, creare le condizioni affinché i giovani decidano di vivere e restare in questi territori".

Alessio Carassai