Nuova vita per il Conservatorio: "Riaperte sei aule dell’ala fiati"

Un giorno che è l’inizio di una nuova primavera per il Conservatorio di Fermo, per il ritorno di un’ala dell’edificio che è stata chiusa per otto anni, dopo il terremoto. Ha colto l’occasione dell’imminente concerto per l’otto marzo il direttore Piero Di Egidio, per mostrare le sei aule dell’ala fiati che tornano finalmente nella disponibilità del Conservatorio, a partire dal prossimo lunedì: "Significa che 21 docenti su 82, che fino ad oggi sono stati costretti ad una didattica a distanza, parziale o totale, obbligata dalla mancanza di spazi, torneranno in servizio a pieno regime, raggiungendo i 61 già in regolare servizio in presenza. Non ho alcun merito personale nel recupero di questi locali, mi trovo qui a prendere atto del lavoro di chi mi ha preceduto, del presidente Igor Giostra e del Consiglio d’amministrazione, e di quelli precedenti, degli efficientissimi uffici e degli enti locali che hanno lavorato per questo".

Una ferita che si sana, una promessa mantenuta, la definisce il direttore che parla anche di una delle aule da intitolare alla lotta contro la violenza di genere, passando per la cultura e la musica per dare ai ragazzi un segnale forte. Intanto fervono i preparativi proprio per l’8 marzo, per il concerto all’auditorium Billè, organizzato dalla docente Sara Torquati che ha lavorato su musiciste dimenticate: "Sarà un concerto tributo alle "Donne compositrici" per evidenziare l’innovazione e la ricchezza artistica femminile nella musica, onorare il talento e la creatività delle compositrici locali, spesso trascurate dalla storia, spiega la docente, Il programma prevede l’interpretazione da parte degli allievi e allieve di brani scritti da compositrici storiche per voce o strumenti e pianoforte. L’esecuzione sarà corredata da un’esposizione di note biografiche e di contestualizzazione storica utile a far conoscere al pubblico questa parte "dimenticata" del repertorio musicale e che è giusto riscoprire e valorizzare anche per colmare il gap di visibilità ed "ufficialità" negata alle donne-compositrici".

Tra gli omaggi curati dal Maestro Sara Torquati, quello alle musiciste Elvira Graziani di Fermo (il cui brano è custodito nella biblioteca interna) e Giuseppina Vitali Augusti di Ancona. L’evento ha avuto il supporto delle commissioni pari opportunità, l’avvocato Francesca Palma spiega che celebrare l’8 marzo con compositrici femminili è il massimo: "L’apertura del conservatorio alla città è importante e siamo già pronte per ogni nuova collaborazione. La musica è contro la violenza, è sentimento, è una lingua universale". Presente anche Erika Acciarri per la Provincia, per la Cpo comunale c’è Cristina Corradini che spiega come la musica possa restituire emozioni e sentimenti. Il concerto dell’8 marzo sarà il primo di una serie di eventi che porteranno il conservatorio in città, con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei si sono moltiplicate le occasioni di collaborazione, raddoppiando gli eventi da organizzare in sinergia: "Abbiamo approvato una nuova convenzione, passiamo da sei a undici manifestazioni che faremo insieme, di cui due ulteriori al teatro dell’Aquila. Il Pergolesi e Fermo sono sempre più legate, lo siamo con concerti, con servizi e con la produzione", prosegue Di Egidio.

Angelica Malvatani