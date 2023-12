"Nuove assunzioni di polizia nel 2024"

Una flebile speranza si apre. Dopo la doccia fredda nell’incontro in cui il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco aveva chiuso al possibile arrivo di rinforzi nelle forze dell’ordine per Fermo e la sua provincia, ecco un’apertura. Da ricordare come l’incontro in prefettura abbia fatto manifestare il dissenso al sindacato di polizia (Sap), ma anche a Confabitare, in particolare riguardo alla situazione di Lido Tre Archi, che in questa situazione non potrebbe sperare di avere il presidio fisso di polizia. Il sindaco Paolo Calcinaro ha spiegato: "Ho avuto una sorpresa positiva, un ulteriore riscontro telefonico da parte del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco con il quale ci siamo riconfrontati su alcune iniziative più concrete, di supporto già nelle prossime settimane come la garanzia di posti in CPR per le espulsioni e abbiamo anche ragionato sulla necessità di funzionari che possano facilitare queste espulsioni. Mi ha rappresentato la volontà di lavorare per le nuove assunzioni di forze di polizia nel primo semestre del 2024, visto che le nuove assegnazioni ci saranno a giugno, pur con le difficoltà che può comportare in Italia la presenza di altre situazioni scottanti. Mi ha ribadito la volontà e la necessità di stroncare ogni azione criminogena che potrebbe essere anche peggiorativa. Mi ha fatto piacere che a tre giorni dall’incontro in Prefettura, ci sia stato un ulteriore ragionamento e che il percorso proseguirà nei prossimi mesi".