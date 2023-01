Nuove collaborazioni, il legame con Foligno sempre più stretto

Un legame sempre più stretto. A ribadirlo l’incontro in terra umbra fra l’assessore al turismo del Comune di Fermo Annalisa Cerretani e la collega di Foligno Michela Giuliani. Due comuni vicini da tempo, anche su iniziativa di Tipicità. "Foligno si è voluta congratulare con Fermo anche per la programmazione natalizia, dalla brochure di cui abbiamo fatto dono di tante copie alla cittadina umbra, proprio perché sappiamo che con il facile collegamento della superstrada i folignati ci raggiungono facilmente sia d’estate che d’inverno, che per le proposte turistiche su cui si vuole intavolare una collaborazione. Da parte nostra ci siamo voluti rallegrare parimenti per l’iniziativa organizzata da Foligno per il Capodanno ‘Paiper New Year’ e per la mostra ‘I Love Lego’".