Nuove divise in materiali green per i portalettere

Cambio d’abito per i portalettere della provincia di Fermo: un nuovo design con tessuti riciclabili per tutelare l’ambiente e capi versatili capaci di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti per fronteggiare i periodi più caldi, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio. Dopo cinque anni cambiano dunque le divise di chi ogni giorno lavora nel circuito del recapito consegnando ai cittadini pacchi e servizi a domicilio per salvaguardare la sicurezza e la praticità lavorativa.