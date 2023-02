Nuove luci: risparmio e più sicurezza

La gestione dell’illuminazione pubblica da parecchi mesi (e per i prossimi nove anni) è passata in mano ad Enel X che sta portando avanti il progetto di riqualificazione e sostituzione dei corpi luce in ogni angolo della città, nell’ottica del raggiungimento di un efficientamento energetico utile ai fini ambientali ma anche in termini di risparmi sui costi delle utenze. Ad oggi, stando a quanto riferisce il neo assessore Sergio Ciarrocca (Civico Impegno) i lavori hanno coperto circa il 70% della pubblica illuminazione totale. "Ora – informa Ciarrocca – manca la sostituzione delle luci in tutto il lungomare, da nord e sud, lungo la Statale e in alcune aree verdi, e manca anche il rifacimento dei quadri elettrici". Al momento, i lavori stanno interessando alcuni luoghi sensibili come le piazze e, tra queste, figura piazza Fratelli D’Angelo (a metà strada tra centro città e quartiere Faleriense): "Si tratta di un luogo importante di Porto Sant’Elpidio, anche perché legato alla sua memoria storica. Nei giorni scorsi – fa sapere Ciarrocca – è stata completata l’installazione del nuovo impianto di illuminazione". "La riqualificazione della pubblica illuminazione – spiega il sindaco Nazareno Franchellucci – ha una duplice valenza e funzionalità: innanzitutto rappresenta un miglioramento dal punto di vista del decoro e della bellezza dei luoghi. Inoltre, c’è un secondo aspetto non meno importante: uno spazio ben illuminato è anche più sicuro". Con la nuova gestione della pubblica illuminazione è stata attivata la App Enel XYoUrban, per segnalare guasti, il Numero Verde 800.901.050 e una [email protected]