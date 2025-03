Nuove migliorie per la primaria don Dino Mancini

Ancora uno spazio dedicato ad una scuola che cresce. Nuovo step di interventi per l’immobile della scuola Primaria "Don Dino Mancini" in viale Trento. Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori alla ditta Edil Tesino Group di Offida con cui, con un investimento comunale di 200 mila euro, verrà realizzata la sopraelevazione dell’ampliamento concluso e inaugurato lo scorso 21 febbraio, allo scopo di abbattere maggiormente le barriere architettoniche, che vedrà anche la creazione di una nuova aula, servizi e di un ascensore, che collegherà i vari livelli dell’edificio.

I lavori anche in questo caso verranno coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, in particolar modo dell’ingegner Daniela Diletti, dell’architetto Noemi Belà, direttore dei lavori. Il progetto è stato curato dall’architetto Paola Malvestiti, insieme all’ingegner Federico Palestini per la "progettazione strutturale", l’ingegner Cesare Ascani per la "progettazione impiantistica" ed il geometra Luigi Belleggia per il coordinamento della sicurezza.

"Un nuovo importante intervento in tema di edilizia scolastica, ha detto il sindaco Paolo Calcinaro, l’ampliamento della Don Dino Mancini continua: si tratta di investimenti che in questi anni sono imparagonabili rispetto a quanto destinato in precedenza per l’edilizia scolastica. Ampliamenti, ammodernamenti, riqualificazioni, nuove scuole, riaperture, monitoraggio sulla sismica e adeguamenti per la sicurezza. Si tratta dei migliori investimenti sul patrimonio comunale".