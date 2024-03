Nuove modalità e maggiori servizi per il rilascio del passaporto

Anche la Questura di Fermo, come le altre questure d’Italia, ha implementato i servizi relativi al rilascio del passaporto alla cittadinanza. In quest’ottica sono stati ampliati i giorni di ricezione al pubblico. I nuovi orari, già in vigore, sono i seguenti: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. L’apertura giornaliera degli sportelli al pubblico comporta che, già nelle prossime giornate, è possibile trovare posto per presentare la domanda. Uniformandosi alle nuove modalità previste a livello nazionale, a partire da oggi sarà possibile prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto utilizzando esclusivamente l’Agenda passaporti online, collegandosi al sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ All’agenda si accede tramite: Spid; carta d’identità elettronica, tramite i pin rilasciati al momento del ritiro; presso l’Ufficio anagrafe dei Comuni di Altidona, Amandola, Campofilone, Falerone, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ortezzano, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano; presso le stazioni carabinieri di Monte Urano, Pedaso, Petritoli e Porto San Giorgio. Alla fine della procedura guidata di preinserimento dei propri dati, si dovrà stampare il documento prodotto dal sistema contenente la domanda e l’elenco di tutta la documentazione da portare il giorno dell’appuntamento. E’ stata istituita inoltre l’Agenda Prioritaria, accessibile al medesimo indirizzo, riservata a coloro che abbiano documentate esigenze di ottenere un appuntamento entro i 30 giorni, qualora non vi fossero posti disponibili nell’Agenda ordinaria. In tal caso il cittadino dovrà presentare documentazione attestante l’urgenza di natura lavorativa, di salute, di studio o di turismo per un appuntamento prioritario.