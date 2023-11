Nuove piante e prato sintetico. Finanziamenti per il restyling

Il dirigente comunale dei settori urbanistica, edilizia ed ambiente prende atto che con comunicazione del Direttore del dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile è stato concesso al Comune di Porto San Giorgio il contributo straordinario di 20.000 per la ’Compartecipazione ai lavori di riqualificazione dell’arredo urbano per viale Cavallotti e viale Don Minzoni’, che la Regione Marche ha iscritto ed impegnato con medesimo decreto il presente contributo computandolo all’annualità 2023 del proprio bilancio. Questo premesso il dirigente comunale fa presente che si rende necessario procedere alla esecuzione dei seguenti lavori: sistemazione delle aiuole esistenti e delle piante presenti, rimozione-smaltimento ciottoli, posa di sabbia granurale per formazione massetto , posa ed ancoraggio di telo pacciamante contro le specie infestanti, posa di prato sintetico con nastro, banda e colla per il fissaggio e l’ancoraggio per un importo complessivo di 25.000 euro, iva compresa. A questa cifra è stato affidato il lavoro alla ditta Garden Idea Verde di Porto San Giorgio.