Nuove regole per rendere appetibili gli opifici

Tra le diverse questioni urbanistiche che approdano nel consiglio comunale odierno (inizio ore 18,30), c’è una modifica al regolamento delle zone industriali a nord e sud con l’inserimento di criteri e destinazioni per attualizzare l’utilizzo dei lotti ancora inedificati e rendere appetibili gli opifici attualmente dismessi, creando così le condizioni per favorire nuovi insediamenti.

L’assessore all’urbanistica, Daniele Stacchietti spiega: "In una precedente modifica del regolamento avevamo previsto, oltre alle destinazioni industriali e artigianali, usi professionali di servizi e sportivi (palestra, centro medico, istituti di credito) affinché si potessero completare i lotti del Piano di Insediamenti Produttivi con servizi anche complementari alle attività che insistono nelle zone industriali". L’idea era di far funzionare al 100% un’area industriale anche una volta terminato l’orario di lavoro "consentendo ai dipendenti di fare acquisti, di godere del proprio tempo libero praticando sport o altro".

E fin qui, tutto bene ma non bastava ancora.

Di qui si è resa necessaria una ulteriore modifica: c’era bisogno di ulteriori regole, oltre che di tempo per attuare queste novità – prosegue Stacchietti – , per questo ci siamo fatti carico di calare nel regolamento un altro paio di esigenze, a partire dalla necessaria proroga di ulteriori 5 anni di tempo, per realizzare i lotti. Perché quando discipliniamo usi nuovi, dobbiamo dare tempo di far conoscere le nuove possibilità e organizzarsi di conseguenza".

Nel regolamento iniziale prevedeva al massimo due aziende all’interno di un unico capannone.

"Un limite oggi anacronistico per l’impresa che – aggiunge l’assessore – , magari, nel suo capannone, ha bisogno di accogliere rami d’azienda che gestiscono filiere produttive diverse, articolati in società diverse".

La rimozione di questo limite ha anche altre implicazioni.

E Stacchietti esemplifica: "In un capannone si realizza una destinazione sportiva. Se un’estetista chiede uno spazio all’interno di quella struttura, può farlo; se un osteopata volesse aprire un proprio ambulatorio può farlo. Si parla tanto di co-working e di essere smart nell’uso degli spazi: la rimozione di questi limiti permette di raggiungere questi obiettivi".

L’auspicio a questo punto è che, così facendo, si riesca ad alienare i lotti residui e dare nuove destinazioni agli stabilimenti dismessi per il cui riutilizzo in Comune stanno già lavorando su alcune proposte.

Marisa Colibazzi