Nuove sale studio in biblioteca: "Una casa per giovani e non"

Quando si inaugura uno spazio che unisce e aggrega è una festa, per tutti. Sono le parole con cui il vescovo Rocco Pennacchio ha salutato l’apertura di nuove sale studio della biblioteca, proprio sotto l’arco dell’orologio, che tornano al pubblico dopo molti anni di chiusura. Qui in passato c’era l’emeroteca, ci si tenevano i giornali, qualcuno, tra cui il sindaco Paolo Calcinaro, ci studiava anche. Quando a metà degli anni ’90 l’architetto Luciani ha curato il restauro della biblioteca, ha dovuto lasciare indietro questi spazi che non avevano un accesso adeguato e che da allora sono rimasti chiusi. Il sindaco Calcinaro ha voluto rimetterci mano, con 80 mila euro di fondi propri, per ampliare le sale studio e restituire ai giovani uno spazio bello e luminoso, proprio nel cuore della piazza: "Ogni spazio è importante, spiega Calcinaro, per i fermani e per chi ci sceglie per studiare. Ci ha lavorato il settore lavori pubblici, con il dirigente Paccapelo, e il servizio biblioteche, ci sarà lo spazio per la web radio Mamma esco a fare due passi e una sala per la digitalizzazione dei beni della biblioteca. Insomma, è uno spazio vivo, dedicato ai giovani". Il prefetto Edoardo D’Alascio si dice lieti di assistere ad una serenità e una armonia di intenti, tra uffici pubblici: "La collaborazione e la convinzione che si respira qui è per noi che rappresentiamo lo Stato qualcosa di molto bello e positivo, a vantaggio della comunità tutta". Un luogo di pregio, ristrutturato con cura, adeguato negli impianti e negli infissi, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di un importante accesso che doveva rispettare l’identità del luogo. Ci sono voluti un paio d’anni di lavori e una grande attenzione, l’assessore ai lavori pubblici, Ingrid Luciani, parla con emozione: "Mio padre ha curato il restauro del palazzo, quest’area era rimasta fuori e averla completata oggi mi riempie di emozione". Ci sono anche Annalisa Cerretani e Maria Antonietta Di Felice a rappresentare la giunta comunale, insieme con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei che affida con grande serenità i nuovi spazi al settore biblioteca curato da Maria Chiara Leonori. Il vescovo Pennacchio ha ribadito: "Qui c’è una proposta, c’è la volontà di dare ai giovani una ‘dimora’, per me tutto ciò che aggrega e non divide è un bene prezioso di cui prendersi cura".

Angelica Malvatani