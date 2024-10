Nuove serrande aperte lungo via Umberto I: tagli del nastro per Tecnocasa e Green House

Sono due le attività inaugurate in concomitanza con la grande festa di San Crispino, entrambe sulla stessa via. Infatti, lungo via Umberto I (la strada Statale 16) ci sono due nuove negozi. Si tratta della nuova sede dell’agenzia immobiliare Tecnocasa nella nuova sede (all’altezza del civico 370), e del rinnovato showroom di Green House ( che si trova invece al civico 682) di Giancarlo Morganti. Al taglio del nastro che ha sancito i due nuovi inizi per attività che hanno deciso di crescere e rinnovarsi, sono intervenuti gli amministratori, a partire dal sindaco, Massimiliano Ciarpella, al suo vice, Andrea Balestrieri, agli assessori, Maria Laura Bracalente (commercio) e Enzo Farina (sicurezza) insieme alla popolazione raccolta per un in bocca al lupo alle attività. In un momento storico in cui le serrande si abbassano e sopravvivere nel sistema economico è sempre più complesso, vedere inaugurazioni e aperture non fa che riempire di gioia l’amministrazione e tutta la comunità locale.

Per la Tecnocasa questa è stata anche l’occasione perfetta per presentare i servizi professionali offerti a clienti in cerca della casa dei sogni e per conoscere il team di consulenti ed esperti.

Green House, invece, è una realtà specializzata in tecnologie per risparmio energetico con uso di energie rinnovabili, fotovoltaico, pompe di calore per riscaldamento, solare termico per acqua sanitaria e impianti elettrici domotici. È un insieme di aziende locali selezionate, attive nel territorio da diversi anni che hanno deciso di collaborare, unire forze e competenze creando una rete coordinata per ristrutturazioni di qualità, chiavi in mano.

m.c.