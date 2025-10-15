Nuove telecamere e sopralluogo

Ieri mattina il sindaco Valerio Vesprini ha effettuato un sopralluogo insieme al comandante della polizia locale, dottor Giovanni Paris, per confrontarsi sulle nuove telecamere in via XX settembre, una delle strade cittadine maggiormente frequentate e quindi necessaria di un più efficiente ed efficace sistema di controllo e dove si sono conclusi da poco tempo i lavori per l’allestimento della fibra ottica: "Si tratta di un intervento – spiega il primo cittadino –. che permetterà un controllo più capillare nel centro della città a garanzia della sicurezza dei cittadini – spiega il primo cittadina –. Il flusso dati delle telecamere tra l’altro assicurerà anche una migliore e più affidabile connettività per le strutture comunali. Questa mattina sopralluogo con il comandante della Polizia locale Giovanni Paris per confrontarci sul posizionamento delle telecamere di videosorveglianza in via XX Settembre dove sono stati eseguiti i lavori per la fibra ottica; un intervento che permetterà un controllo più capillare nel centro città a garanzia della sicurezza dei cittadini. Il flusso dati delle telecamere, tra l’altro assicurerà anche una migliore e più affidabile connettività per le strutture comunali".