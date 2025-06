Nuove telecamere nei punti critici

Sono in fase di installazione le nuove telecamere acquistate dal Comune grazie a un cofinanziamento del Ministero dell’Interno. Sono due i progetti che l’amministrazione sta concretizzando. I nuovi dispositivi saranno posizionati lungo la Statale 16, agli incroci con via Elpidiense (nella zona del centro città) e con via Pesato (zona sud); in Piazza Dante, sul lungomare centro, all’intersezione con via Gramsci e al Parco di Villa Bernetti (dietro il palazzo comunale). Si tratta di punti ritenuti strategici in cui le immagini della videosorveglianza potranno anche fornire elementi utili per monitorare i flussi di traffico, oltre che per intercettare eventuali veicoli sospetti; potranno anche fungere da deterrente per condotte illecite in punti in cui si ravvisava l’esigenza di una maggiore sorveglianza. Le telecamere, dopo il montaggio, saranno collegate alla centrale operativa della Polizia locale e nei prossimi giorni saranno pienamente operative. A quel punto, sarà arrivato a conclusione anche l’iter per l’altro intervento atteso da numerosi residenti dei quartieri interessati, Corva e Cretarola, per portare la videosorveglianza nella parte ovest del territorio comunale, in particolare lungo le vie Pescolla e Fonteserpe che nei mesi scorsi, sono finite più volte al centro delle cronache per svariati episodi di furti messi a segno o tentati. Il progetto è stato rimodulato dall’amministrazione che ha incrementato le risorse inizialmente previste e, come noto, ha preferito attendere qualche mese in più per la posa della fibra ottica, attuando così un allaccio più rapido e funzionale. Ultimati i lavori per il passaggio della fibra, nelle ultime settimane sono state completate le forniture dei quadri elettrici e nei prossimi giorni saranno installate le telecamere e collegate alla rete cittadina.

"Gli investimenti sulla sicurezza urbana fanno un altro passo avanti importante – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – Le ulteriori telecamere che saranno operative a breve, copriranno punti ancora non presidiati, in cui era importante dare un segnale di attenzione e presenza per prevenire reati e movimenti sospetti. Stiamo già valutando l’opportunità di implementare ancora il sistema di videosorveglianza, intercettando le prossime opportunità di cofinanziamento". "Con questi due progetti – conclude l’assessore alla sicurezza Enzo Farina – supereremo le 100 telecamere nel territorio comunale".

m.c.