Nuovi asfalti, viale dei Pini chiuso al traffico per 10 giorni

Viale dei pini chiusa al traffico per lavori d’asfaltatura, transito e sosta vietati per 10 giorni a partire da giovedì 7 marzo. L’avviso è stato emanato dall’assessore alla viabilità, MarcoTombolini. Per permettere l’esecuzione di lavori di asfaltatura in viale dei Pini, nel tratto compreso tra via Milano fino all’intersezione con via Castelfidardo, da giovedì 7 marzo è fissata la chiusura al transito ed alla sosta dei veicoli. L’Assessorato alla Viabilità comunica che l’intervento verrà eseguito in due tratti, ciascuno dei quali verrà completato entro cinque giorni lavorativi. Meteo permettendo, la riapertura è prevista entro due settimane. "Per il periodo indicato si consiglia agli utenti della strada di utilizzare vie alternative, comprendendo la necessità dell’intervento ed i riflessi positivi sul decoro e sulla sicurezza che si avranno a breve", spiega l’assessore Marco Tombolini.