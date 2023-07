Nuovi bandi per le aziende "Tutelare l’alta qualità"

"A settembre torneremo a Montappone per presentare i bandi che la Regione presenterà a sostegno delle aziende". Sono queste alcune delle indicazioni annunciate dall’assessore alle attività produttive della Regione Marche, Andrea Maria Antonini (nella foto), intervenuto a ‘Poli. La Marca in Testa’, organizzato dalla collaborazione fra la Cna, comune di Montappone e l’evento di promozione territoriale ‘Festival Palje’ che ha preso il via proprio venerdì. L’incontro si è tenuto presso palazzo Riccucci Resort, nel centro storico di Montappone, l’occasione di presentare il frutto di una giornata di formazione fra creativi dei vari settori, coordinati da Graziano Giacani, presidente di Brand Festival, che ha presentato come ospiti: Michelangelo Tagliaferri, Alessandra Vizzi e Fausto Massioni. Presenti all’incontro oltre agli imprenditori del Distretto del cappello, Otello Gregorini e Moreno Bordoni, rispettivamente segretario nazionale e regionale di Cna, l’assessore regionale Andrea Maria Antolini, il consigliere regionale Andrea Putzu, Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, il sindaco Mauro Ferranti e Ludovico Peroni, direttore artistico di ‘Paje’. A riferimento sono stati enunciati i dati che riguardano il Distretto del Cappello Fermano-Maceratese: nelle Marche esistono 85 aziende e 589 addetti ai lavori direttamente impegnati nella produzione di cappelli, di questi 71 aziende e 512 operatori appartengono al Distretto. "Non ero mai venuto a Montappone – commenta Andrea Maria Antonini – parliamo del Distretto del cappello più importante d’Europa, poi quando chiama la Cna sempre molto attiva sul territorio bisogna rispondere. A settembre torneremo qui a Montappone, per presentare i nuovi bandi destinati a sostenere le imprese in particolare per il settore moda. Ci sono circa 30 milioni di euro, da dividere per i vari settori, che dopo esserci confrontati con le varie realtà e aziende verranno indirizzati per conferire competitività alle aziende. Sappiate però che due elementi saranno fondamentali nello sviluppo di questi progetti: elevato livello tecnologico e prodotti sostenibili; oggi l’Europa e i clienti chiedono principalmente questo. Qui nel distretto sono stati realizzati prodotti di alta qualità, ma dobbiamo migliorare nel saperli vendere. Come regione ci stiamo muovendo per migliorare le infrastrutture, ma dobbiamo andare anche nelle scuole".

Alessio Carassai