"Nuovi canali verso Usa e Africa"

Cosa vi aspettate da questo Micam? E’semplice: dall’Europa non mi aspetto nulla. Dai discorsi che si sentono c’è la possibilità che venga qualche buyer americano e africano in più – è l’auspicio di Simone Del Gatto (calzaturificio Giovanni Conti – Caf, scarpe da uomo classiche, mentre la collezione Mich Simon è più sportiva) che domani sarà, come sempre nel suo stand (padiglione 1) - e visto che si sta parlando di un cessate il fuoco da tutte le parti, può essere che effettivamente ci sarà qualcuno in più. Non mi aspetto i russi, perché è ancora presto ma benvenga se qualcuno arriva.

Del Gatto, tuttavia, guarda anche oltre al Micam, concentrandosi sulle politiche economiche che Stato e Unione Europea dovrebbero portare avanti: "Mi aspetto che facciano accordi commerciali con i vari mercati esteri, perché basta pagare dazi in giro per il mondo. Altrimenti, è inutile che diano i sostegni per lavorare con l’estero e poi non riusciamo a vendere perché c’è una tassazione sulle importazioni impressionante".

Su quali mercati esteri puntare? "L’America è un mercato troppo difficile, perché le modalità di commercializzazione sono diverse rispetto a tutti gli altri mercati, e diverse da Stato a Stato, per cui occorre essere ben strutturati. Potrebbero agevolarci, invece, accordi commerciali, con una tassazione non così eccessiva, con il vicino nord dell’Africa: sono anni che non vengono più in fiera. Altrimenti la domanda è: considerato che in America non si può vendere, in Russia non si vende, in Cina neanche, in Europa ci siamo tutti, dove andiamo a vendere le scarpe?".

Nonostante queste criticità, Del Gatto al Micam, ci sarà. "Certo, perché ancora non c’è alcun altro mezzo per lavorare con l’estero e perché, fortunatamente, c’è ancora voglia del contatto umano e del sentirsi raccontare un prodotto".

Marisa Colibazzi