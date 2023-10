Nuovi colori a panchine e arredi grazie al centro giovanile Casette

Sono tornati a impossessarsi della piazza Mazzini, nella frazione di Casette d’Ete, i ragazzi che frequentano il centro Giovanile Casette e, ancora una volta, armati di colori e pennelli, hanno colorato panchine e arredi. Colori che si sono aggiunti ai colori con cui l’anno scorso avevano cominciato a dare un tocco di vitalità ad una piazza altrimenti fin troppo grigia. L’operazione rientra nella seconda fase del progetto ‘CasetteOn-Festival di rigenerazione urbana’ che l’impresa sociale Era Futura, gestore del Centro Giovanile Casette, sta portando avanti con l’intento non solo e non tanto di migliorare il decoro e la fruizione della piazza, ma invogliare la gente del posto a riappropriarsene e a goderla. "Abitare e vivere un luogo significa prendersene cura e rispettarlo, ma anche migliorarlo e cambiarlo. ‘CasetteOn – Con’ sta continuando questo percorso – scrivono i promotori (peraltro anche l’amministrazione comunale sta portando avanti un discorso di riqualificare della piazza di Casette nell’ambito di un percorso di progettazione partecipata) – di immaginare spazi e utilizzi diversi per la nostra piazza". Il secondo step del festival di rigenerazione urbana si è concretizzato in una giornata molto partecipata, con ragazzini che frequentano il centro che, insieme alle famiglie, si sono divertiti nei vari laboratori proposti e, appunto, hanno dato un loro tocco vivido e colorato alla piazza Mazzini: "Abbiamo occupato gli spazi urbani attraverso l’arte, la creatività, la musica, la voglia di condividere e il risultato è stato una piazza colorata, rumorosa, piena di bellezza dove fermarsi a tessere relazioni". In questi giorni, infine, hanno preso il via altri progetti inerenti l’attività quotidiana del Centro Giovanile Casette che, ormai richiama un nugolo molto numeroso di adolescenti che approfittano delle tante opportunità di apprendere e di crescere offerte loro (corsi di musica, di lingua, laboratori creativi di ogni genere oltre all’aiuto compiti). Ma il palazzo del Centro Giovanile, ormai è diventato un punto di riferimento anche per diverse attività rivolte agli adulti.

Marisa Colibazzi