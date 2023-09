Nuovi eventi al PalaSavelli Vesprini: programmazione ricca

"La programmazione riparte l’8 ottobre con l’anteprima di un nuovo spettacolo nazionale: sul palco salirà Lucilla con il suo show ’Aspettando Halloween’ (16,30, i biglietti sono già disponibili nel circuiti on line). L’artista è molto popolare tra i più piccoli (oltre 430.000 iscritti al suo canale YouTube)". A dare l’annuncio il sindaco Valerio Vesprini. "Siamo al lavoro – prosegue – per rendere più ricca la prossima programmazione che riguarderà la fine del 2023 e l’inizio del prossimo anno . Puntiamo ad artisti di rilievo nazionale e internazionale e ad ospitare una serie di appuntamenti dedicati alla comicità. Tutto ciò va naturalmente a vantaggio della promozione turistica ed in favore di presenze fuori dai canonici mesi delle vacanze". Eseguiti questi annunci, il primo cittadino, sottolinea l’importanza del PalaSavelli nello svolgimento delle manifestazioni: "Il PalaSavelli – dice – è pronto ad ospitare grandi eventi. Lo avevamo già espresso in campagna elettorale e lo ribadiamo ora, in considerazione dei positivi riscontri sia sul piano tecnico che organizzativo in occasione del concerto di Gianluca Grignani". Fin dalla scorsa stagione il Comune ha inteso riportare in auge la struttura, tra le meglio servite della regione e del Centro Italia sul piano viario, in grado di ospitare circa 4.000 persone. In passato ha accolto nomi di primo piano quali Carmen Consoli, Renga, Morandi e molti altri. L’ultimo concerto ospitato è stato una sorta di test che ha dato risposte positive sui punti più importanti. Ciò ha portato la ripresa di interesse anche degli operatori del settore degli spettacoli sportivi, culturali e musicali".