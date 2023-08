Nuovi locali del Gigli a Porto Sant'Elpidio senza l'antincendio

I nuovi locali del ‘Gigli’ adibiti a biblioteca e sala polifunzionale sono stati inaugurati in piena campagna elettorale e sono stati utilizzati di frequente finora. Tutto questo è avvenuto senza che fosse completato l’impianto di rilevazione incendi e relativo impianto idraulico per il collegamento dell’allaccio alla motopompa dei Vigili del Fuoco. Impianto per il quale, "a seguito dell’aggiornamento normativo, è stata necessaria una revisione e un adeguamento qualitativo e quantitativo del progetto che, per quelle tipologie di presidi, ha comportato un incremento dei costi di realizzazione di 25mila euro rispetto alla previsione iniziale" si legge nell’atto con cui la nuova amministrazione mette mano a questa problematica, approfittando probabilmente della pausa estiva per far effettuare lavori necessari, creando il minimo disagio ai fruitori del polo culturale polivalente e mettendoli in condizione di frequentarlo nella massima sicurezza. Oltre a reperire la somma necessaria per far fronte a questo impegno di spesa imprevisto, l’amministrazione ha incaricato gli uffici di individuare la ditta che dovrà realizzare e completare l’impianto di rilevazione incendi per perfezionare il Cpi (Certificato Prevenzione Incendi) del ‘Gigli’: l’intervento è stato assegnato alla Tecnaco srl che si è detta disponibile a realizzarlo con immediatezza,