Fermo
CronacaNuovi mastelli, via il 17 novembre
1 nov 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
Nuovi mastelli, via il 17 novembre

In vista dell’avvio dal 17 novembre del nuovo servizio porta a porta sono già stati fatti diversi incontri con la cittadinanza e da una settimana è iniziata la distribuzione dei mastelli al Centro del riuso in via Garda. Sono solo tre i quartieri in cui ancora non ci sono state assemblee pubbliche utili a spiegare agli utenti tutte le novità previste nel servizio che entreranno in vigore, appunto, dal 17 novembre, e rispondere alle perplessità e chiarimenti da parte dei cittadini, ma sono state già fissate le rispettive date (tutte con inizio ore 21): il 5 novembre sarà la volta del quartiere San Filippo (l’incontro informativo si terrà nella sala pubblica della Croce Verde); il 6 novembre, appuntamento nella sede dell’associazione del quartiere Faleriense e, per finire, il 13 novembre, l’incontro sarà a Cretarola (nella sede dell’associazione di quartiere).

Intanto, c’è tempo fino al 15 novembre per ritirare i mastelli che sostituiranno i sacchetti. La distribuzione dei nuovi materiali per il ‘porta a porta’ avviene dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13. Per ritirare i mastelli, è sufficiente esibire una ricevuta del pagamento della Tari. AI cittadini che non sono nella possibilità di partecipare alle assemblee, è stato assicurato che possono chiedere ogni informazione al personale incaricato della distribuzione e conoscere le novità introdotte nel servizio (disponibili anche in un pieghevole, e facilmente consultabili anche attraverso una app Junker) messe a punto dall’assessorato all’ambiente di concerto con il gestore dell’appalto, l’Ecoelpidiense.

m.c.

