È una sanità che prova a crescere, che si affida alle persone, alla professionalità dei medici. Sono ufficialmente le ultime settimane fermane per il commissario straordinario dell’area sanitaria fermana Roberto Grinta, a marzo dovrebbe arrivare la nomina ufficiale del nuovo dirigente che potrebbe anche essere una conferma per lo stesso Grinta. Intanto lui, Grinta, va avanti e programma la sanità di domani, con una corposa iniezione di nuovi medici in arrivo nell’azienda sanitaria territoriale di Fermo. Oltre al bando pubblicato in settimana, per l’individuazione di dodici dirigenti medici a tempo determinato, sono arrivati dall’inizio del 2023, o sono in procinto di trasferirsi a Fermo, ben undici medici a tempo indeterminato.