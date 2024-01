Nuovi problemi. La biblioteca ancora chiusa

Ieri mattina, giorno previsto per la riapertura della biblioteca comunale (chiusa dal 27 dicembre per le festività natalizie), nei modernissimi spazi dell’ex teatro ‘Gigli’ in Piazza Garibaldi, diversi studenti si sono recati sul posto per poi restare sconcertati nel constatare che, invece, le porte erano ancora chiuse. In realtà, lo sconcerto era iniziato già quando il primo avviso ‘natalizio’ affisso sulla porta (in cui risultava che durante le feste la biblioteca sarebbe rimasta aperta dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio) era stato rimosso sostituito da un altro in cui si disponeva la chiusura dal 27 dicembre al 6 gennaio, con riapertura nella giornata di ieri, appunto.

Ma non è stato così per cui è sorto il dubbio che il motivo del perdurare della chiusura potesse essere di tutt’altra natura. Come pare proprio che sia. A quanto risulta infatti, forse nella fretta di inaugurare e dare nuova vita a un contenitore come quello del ‘Gigli’ dopo anni e anni di polemiche e diatribe di ogni sorta, la precedente amministrazione ha pensato sì, al completamento dei lavori di allestimento del polo culturale, ma ha finito per tralasciare qualche ‘dettaglio’, su tutti il certificato antincendio, con annesso completamento dell’impianto di rilevazione incendi e relativo impianto idraulico per il collegamento dell’allaccio alla motopompa dei Vigili del Fuoco.

Della mancanza di questa certificazione gli attuali amministratori si sono presto resi conto tant’è che, in un atto di inizio agosto hanno impegnato ulteriori 25 mila euro per risolvere il problema e affidato l’incarico per i lavori sugli impianti. Evidentemente deve essere accaduto che i tempi si sono allungati più del previsto, tanto la biblioteca era comunque fruibile così come la sala ‘Gigli’ (pare che la certificazione antincendio non riguardi anche questa parte dell’immobile). Il problema sarebbe sorto nel momento in cui è stata aperta l’attività di ristorazione attigua alla biblioteca comunale, con l’insorgere di imprevisti problemi di ‘convivenza’ con le postazioni di studio. Ieri, i tecnici comunali stavano redigendo una relazione sul generale stato della situazione per mettere in condizione gli amministratori di valutare il da farsi prima di fornire puntuali aggiornamenti anche in merito al prolungarsi della chiusura del servizio e alla riapertura che, al momento, è ipotizzata entro gennaio.

Marisa Colibazzi