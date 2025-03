Nuovi rilievi sul ponte dell’Annunziata

E’ dal 2020 che le province di Fermo e Macerata, in seguito a sopralluogo condotto per verificare e controllare la situazione del ponte detto ‘dell’Annunziata’, il più datato e usurato dei due ponti ‘gemelli’ sul Chienti a cavallo tra i due territori provinciali, hanno disposto con apposito provvedimento, che un tratto della carreggiata venisse precluso al traffico (con tanto di dissuasori verticali) e vietato il trasporto di mezzi eccezionali con massa a pieno carico superiori a 56 tonnellate.

E, nel frattempo, la situazione del ponte è stata sempre tenuta sotto controllo, considerati i consistenti volumi di traffico che lo attraversano e gli evidenti segni di ammaloramento “con particolare riferimento ai giunti in corrispondenza degli appoggi delle travi Gerber”.

Ora, a distanza di 5 anni, la Provincia di Fermo, di concerto con quella di Macerata ha ritenuto “di eseguire delle indagini sul ponte dell’Annunziata, carreggiata est, per effettuare verifiche statiche e sismiche” si legge nell’atto pubblicato pochi giorni fa.

Approvato un computo metrico esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata est del ponte, a dicembre è stata indetta una gara informale per affidare l’esecuzione del Piano di indagini, invitando tre operatori economici, ponendo a base d’asta circa 33mila euro.

Miglior offerente è risultata la Technogeo srl di Montecosaro (per 22mila euro) cui è stato affidato l’incarico. Un provvedimento propedeutico all’intervento vero e proprio su un ponte per il quale la Provincia, già 3 anni fa, aveva impegnato 7,3 milioni di euro (in base a un progetto di fattibilità approvato, cui andava aggiunta la quota della provincia di Macerata) per la demolizione e ricostruzione accanto al ‘gemello’ (costruito 15 anni fa).