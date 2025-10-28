"Nuovi strumenti finanziari per le imprese"

Malamovida, il ritorno

Malamovida, il ritorno
Fermo
Massimiliano Di Paolo, direttore della Compagnia delle Opere Marche Sud: "Per crescere serve la capacità di aprirsi verse altre strade"

L’incontro promosso dalla Compagnia delle Opere Marche Sud

Porto San Giorgio crocevia del dialogo tra impresa e finanza. La Compagnia delle Opere Marche Sud ha promosso un incontro dal titolo: "Quotazione, private equity e strumenti di finanza evoluta come leve strategiche per la crescita sostenibile e la continuità generazionale delle imprese". Un tema che tocca da vicino le piccole e medie imprese (Pmi) marchigiane, sempre più chiamate a strutturarsi per competere su mercati aperti e ad affrontare il delicato passaggio generazionale con strumenti adeguati: "Crescita sostenibile e continuità passano anche dalla capacità di aprirsi a nuovi strumenti finanziari" ha spiegato Massimiliano Di Paolo, direttore della CdO Marche Sud. "Quotazione e private equity non sono solo occasioni per attrarre capitali, ma percorsi culturali che aiutano l’imprenditore a pianificare il futuro e rendere l’azienda più solida nel tempo." Dopo i saluti di Di Paolo e del presidente Emanuele Frontoni, Professore di Informatica all’Università di Macerata, il convegno è entrato nel vivo con gli interventi tecnici dedicati ai passaggi chiave del percorso di quotazione. Gianmarco Collico e Vito De Laurentis di Bdo Italia hanno illustrato il ruolo della società di revisione nella quotazione su Egm, sottolineando come la trasparenza contabile e l’affidabilità dei processi siano le basi per accedere al mercato dei capitali. A seguire, Gennaro Picarelli (Picarelli & Partners) e Benedetto Lonato (Lca Studio Legale) hanno approfondito il tema della due diligence e della governance, elementi imprescindibili per affrontare il percorso di IPO con solide garanzie organizzative e gestionali. Elettra Pescetto, Listing Senior Account Manager di Borsa Italiana, ha poi evidenziato i vantaggi della quotazione: "Anche per le Pmi ampliare l’azionariato e accrescere visibilità e standing verso gli stakeholder". La serata si è chiusa con una tavola rotonda moderata da Di Paolo, che ha visto confrontarsi tutti i relatori e l’imprenditore Massimo Ubaldi di Ubaldi Costruzioni, testimone diretto di un percorso di crescita orientato all’innovazione e alla responsabilità: "Aprire il capitale significa sostenere una crescita organica, specializzarsi in settori strategici e adottare criteri Esg per una gestione più consapevole". Un incontro denso di contenuti, che ha lasciato un messaggio chiaro: nel nuovo scenario economico, anche le imprese del territorio possono e devono guardare ai mercati dei capitali come a una leva concreta per costruire il proprio futuro.

