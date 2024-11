Nuovo acquisto in casa Forza Italia: entra il sindaco Marco Rotoni

Il sindaco di Servigliano Marco Rotoni entra a far parte di Forza Italia. Il raggruppamento politico, già nei mesi scorsi aveva rafforzato la sua presenza nella media Valtenna, presentando l’ingresso di due montegiorgesi Bruno Belleggia già ex militante forzista e Stefano Marzialetti. "Siamo lieti di annunciare l’ingresso nella nostra famiglia politica del sindaco del Comune di Servigliano, Marco Rotoni – hanno dichiarato in una nota congiunta Francesco Battistoni, Commissario regionale di Forza Italia per le Marche e Jessica Marcozzi, Segretario provinciale Fi di Fermo, oltre che capogruppo in seno alla Regione Marche –. Con l’adesione al nostro gruppo del sindaco Rotoni, il territorio della Provincia di Fermo e in generale le comunità fermane, potranno avere un altro amministratore affidabile e preparato aderente alla famiglia di Forza Italia a cui rivolgersi. Come partito radicato sui territori, stiamo portando avanti le linee guida del nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani che sono rivolte ad includere ed allargare la base aggregative del partito, rivolgendoci alla società civile e coinvolgendo nel nostro percorso politico figure e amministratori che condividano i nostri stessi valori e della nostra storia. Con Rotoni, accresciamo la forza del nostro partito a livello locale contando sulla lunga esperienza e capacità che Marco ha dimostrato al servizio delle Istituzioni e nei confronti dei suoi cittadini che sono alla base di questo percorso condiviso".