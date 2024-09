Nuovo Ad per Tod’s. Ecco John Galantic

Ieri pomeriggio il Gruppo Tod’s ha annunciato la nomina di John Galantic come Amministratore Delegato del Tod’s SpA, basato a Milano. La sua comprovata esperienza nel settore del lusso, con competenze specifiche sul consolidamento dei marchi, aiuterà il gruppo ad aumentare il suo potenziale. La sua ultima carica è stata quella di Presidente e Coo di Chanel Inc. John Galantic ha conseguito un Mba presso la Harvard Business School e un Bachelor’s degree presso la Tufts University. È membro del Consiglio di Ferrari SpA e Bacardi Ltd. John Galantic entra nel Cda di Tod’s spa che, oltre a Diego Della Valle e Andrea Della Valle rispettivamente Presidente e Vicepresidente, è composto da Tony Belloni, James Michael Chu, Luca Cordero di Montezemolo, Domenico De Sole, Romina Guglielmetti, Nikhil Kumar Thukral, Emilio Macellari e Vincenzo Manes.

Vittorio Bellagamba