Nuovo appello dell’Avis: "C’è un drastico calo delle donazioni di sangue e plasma"

La carenza di medici trasfusionisti sta mettendo in seria criticità la raccolta di sangue e con essa l’intensa attività di promozione della cultura del dono messa in atto dall’Avis. Una triste realtà più volte ribadita ultimamente, a seguito della quale l’Avis comunale di Altidona fa un ritratto reale da bilancio annuale esposto nella tredicesima assemblea dei soci. L’incontro è stato presieduto dalla presidente provinciale Avis Elena Simoni, affiancata dal presidente della sezione locale Antonio Smiriglia insieme al direttivo, soci e sostenitori. "Stiamo assistendo ad un drastico calo delle donazioni di sangue e plasma – ha esordito Simoni in riferimento al provinciale – non a causa della mancanza di donatori, ma per la carenza di medici trasfusionisti che ha portato a numerose chiusure dei centri di raccolta della provincia di Fermo". A conferma delle parole di Simoni, i numeri da bilancio 2024 della sezione di Altidona, resi noti da Smeriglia, che ha illustrato le numerose attività svolte durante l’anno in collaborazione con i Comuni, associazioni e istituzioni del territorio tra cui la Croce Verde Valdaso, l’istituto scolastico Pagani, Aido e Admo. Un intenso percorso di sensibilizzazione al dono di sangue, promozione della salute e della cultura della gratuità, che si scontra con la reale carenza di personale medico al punto di rendere vana l’attività promozionale di tanti volontari ed il buon cuore di tanti donatori. "Nonostante abbiamo registrato un aumento del 91% di nuovi iscritti rispetto al 2023 (21 su 11) – ha spiegato Smiriglia – l’incremento del numero di donatori attivi è stato di due sole unità. Questo a causa delle numerose cancellazioni imposte dallo statuto per tutti i donatori che da almeno due anni non hanno effettuato una donazione". La condizione illustrata dal presidente Avis Altidona, si ripercuote inevitabilmente sul fronte delle donazioni. "Le cose non sono andate affatto bene – ha spiegato – . Il 2024 si è chiuso con una diminuzione di donazioni di sangue intero del 21% e del 16% di plasma, rispetto all’anno precedente. Siamo di fronte ad un momento molto critico per la raccolta di sangue. Nonostante la voglia di donare e la presenza di molti donatori, non è possibile effettuare donazione a causa della cancellazione di molte giornate di raccolta per la mancanza di personale medico. In sostanza – conclude – ci troviamo a fare grandi sforzi per la promozione del dono aumentando la base dei donatori, ma paradossalmente i donatori non riescono a donare. Speriamo che questo cortocircuito si risolva presto per tornare a donare con regolarità e garantire i benefici a principio dell’Avis". Proprio l’altro ieri si è insediato il nuovo primario del reparto di medicina trasfusionale che ha voluto tranquillizzare tutti dicendo che i problemi sarebbero stati risolti: "Il direttore di una unità operativa coordina le varie attività del reparto – ha spiegato Gianluca Riganello – ma io sono pronto anche a fare i turni di raccolta per ovviare alle carenze di personale, il problema è nazionale, mancano medici nel settore e non è facile reperirne. Dalla direzione però ho avuto ampie rassicurazioni, c’è grande disponibilità a ragionare per risolvere le difficoltà". Sempre Riganello, durante la presentazione dell’altro ieri, aveva spiegato che quello della raccolta del sangue è un mondo di relazioni e rapporti forti con le associazioni, ma è anche l’attività trasfusionale e infusionale coi pazienti, è consulenza e diagnostica per tutti gli altri reparti: "Vedremo di riaprire tutti i centri periferici e risolvere di volta in volta le criticità che si presenteranno"

