Nuovo appuntamento con ’Puliamo il mondo’

Con il passare degli anni, la campagna di Legambiente, ‘Puliamo il mondo’ si sta arricchendo di significati che vanno oltre la tutela e la pulizia dell’ambente e che sconfinano nell’inclusione, nell’aggregazione e nella condivisione di un messaggio di pace. "Sta diventando una straordinaria mobilitazione di volontariato ambientale – afferma l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente –. L’anno scorso, nella nostra città, oltre 500 bambini e ragazzi hanno partecipato attivamente, dando un bell’esempio di attenzione al patrimonio pubblico". Continuano a crescere anche le realtà cittadine che assicurano la loro partecipazione. "Oltre all’amministrazione comunale, saranno con noi la Protezione Civile, il coordinamento Nativa. A nome della comunità mussulmana, il Centro di cultura islamica del piceno. E poi Libertas Vitae, Radio Club Costa Adriatica, tutte le associazioni di quartiere che sono sempre presenti in occasioni di cittadinanza attiva. D’altra parte – dice Katia Fabiani, presidente del Circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ – l’iniziativa nasce anche per ritrovarsi, conoscersi, creare un senso di appartenenza, di comunità.

Non ultimo, c’è il tema della pace, che ci sta molto a cuore. Ogni nostro gesto può esserne un contributo. Riunirsi per un fine comune, in cui ogni associazione porta la sua idea e il suo sentire, pensiamo sia un gesto che deve essere di esempio". L’appuntamento, domani è alle 10, a la Piccola, "per la registrazione e la divisione in gruppi, a ognuno dei quali sarà assegnato un quartiere dove andare a raccogliere i rifiuti abbandonati, partecipando a una caccia alla parola nascosta. Unendo tutte le parole trovate si formerà una frase" spiega la Fabiani. L’iniziativa si conclude intorno a mezzogiorno quando tutti i volontari si raduneranno a La Piccola.

m.c.