Nuovo asilo nido e palazzetto, l’assessore illustra le grandi opere

L’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati (foto) traccia un bilancio di quanto è stato fatto nei primi due anni del mandato amministrativo della giunta Ubaldi, ma afferma di essere già concentrato sui corposi progetti che stanno per prendere il via o le cui procedure sono in dirittura d’arrivo, a partire dal nuovo asilo nido fino al palazzetto dello sport. "Oltre agli importanti interventi di messa in sicurezza, miglioramento del patrimonio – esordisce Beverati riferendosi al rifacimento di oltre 7 km tra strade, marciapiedi e incroci, agli interventi su scuole, impianti sportivi, giardini e civico cimitero – stiamo gestendo la realizzazione di quattro grandi opere: il nuovo palazzetto nel centro sportivo appena intitolato a ‘Michele Gismondi’ (con fondi regionali e ministeriali, ndr), il nuovo asilo nido con fondi del Pnrr, il restauro del palazzo comunale e del prospiciente palazzo Francescani con fondi dell’Ufficio per la Ricostruzione". Sono macro progetti, che richiedono iter burocratici impegnativi "ma per i quali siamo a buon punto. Si consideri che stiamo parlando di interventi per complessivi 15milioni di euro, importi rilevanti che mai, prima d’ora, sono stati gestiti dal Comune nell’arco di un solo mandato" informa l’assessore. E allora, riguardo l’asilo nido, il 30 novembre saranno consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria "e il cantiere dovrebbe partire nei primi mesi del 2024". E’ imminente l’approvazione del progetto definitivo per il completamento del nuovo palas "per il quanto contiamo di pubblicare il bando per la gara d’appalto entro fine anno". Ora che è stato ricalibrato (sulla scorta dei consistenti aumenti dei materiali) l’importo del finanziamento dell’Usr e individuata la ditta appaltatrice "nei prossimi mesi inizieranno i lavori per il restauro del palazzo comunale, mentre per il palazzo Francescani è stato pubblicato il bando per la progettazione". m. c.