Nuovo asilo nido per 80 bambini

Montegranaro avrà un nuovo asilo nido. Al posto di quello attuale, la cui struttura risale agli anni ‘80, ne verrà costruito uno all’avanguardia, che avrà una superficie di 1.400 metri quadrati e potrà accogliere un’ottantina di bambini. I fondi Pnrr hanno contribuito in maniera determinante alla messa a punto del progetto. L’amministrazione comunale è stata coadiuvata dall’Agenzia del Demanio nell’ottica di accelerare i tempi di progettazione. "Quest’opera è frutto di una sinergia importante fra lo stato e le amministrazioni locali – afferma il sindaco Endrio Ubaldi –, il demanio si è messo a disposizione ed ha integrato il fondo Pnrr di 2,7 milioni per arrivare a 3,6, anche col sostegno della Gestione servizi energetici. Non sarebbe stato possibile altrimenti presentare il progetto. Entro il 2025 dovremmo avere il nuovo asilo nido. Entro il 30 novembre consegneremo i lavori". "C’è stato un cambio di passo della pubblica amministrazione, l’agenzia del demanio supporta anche i comuni più piccoli nella progettazione e nell’apertura dei cantieri - dice il direttore territoriale dell’agenzia del demanio, Cristian Torretta -. La convenzione è stata siglata a dicembre, in maniera rapida. Nel rapporto congiunto, in cinque mesi per Montegranaro si sono portati avanti due livelli di progettazione che, seppur coi tempi stretti dettati dal Pnrr, si sono compiuti. Riguardando gli asili, non ci si poteva tirare indietro". La difficoltà maggiore, spiega l’architetto Margherita Finamore che ha curato il progetto, è stata nei tempi stretti dettati dal Pnrr, così come "rientrare nei piani economici previsti nonostante l’aumento dei prezzi delle materie. Il demanio ha supportato gli enti nello sviluppo del progetto e nello svolgimento della procedura di attivazione. A fine giugno sono stati consegnati i progetti ultimati anche nelle parti esterne delle strutture, dotati di sistemi di drenaggio che scongiurano i problemi visti recentemente in Emilia Romagna".

"Questo è un momento importante per l’assistenza alle famiglie, anche nell’ottica del contrasto alla denatalità, - dice il sottosegretario al ministero dell’economia e delle finanze, Lucia Albano -, questa progettazione è messa a punto in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Parliamo di edifici a consumo di energia quasi zero, rifiuti ridotti del 70% e materiali di costruzione adeguati; la sostenibilità economica è dovuta, anche grazie all’amministrazione, all’essere rientrati nei costi previsti nonostante l’aumento dei prezzi delle materie. La salubrità dell’aria che si respirerà nell’edificio inoltre sarà controllata, con un impianto di ventilazione all’avanguardia".

Lorenzo Fava