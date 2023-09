Nuovo attraversamento pedonale a Porto San Giorgio: limiti di velocità sulla strada provinciale Castiglionese

Attraversamento pedonale strada provinciale Castiglionese e limite velocità sulla stessa strada provinciale Castiglionese, tratto via Meuccivia Medi. Lo ha disposto con ordinanza il comandante della polizia municipale, dottor Giovanni Paris, visto il provvedimento della provincia di Fermo, con cui si autorizza la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all’interno del centro abitato Santa Vittoria da effettuarsi con conglomerato bituminoso: "Si tratta di un’opera necessaria in uno dei tratti maggiormente trafficati e più pericolosi della città. Per questo intervento abbiamo tenuto in considerazione di residenti e commercianti della zona". Spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Lauro Salvatelli. Si è deciso anche di istituire limite massimo di velocità di 30 (trenta) kmh tra via Meucci e via Medi.