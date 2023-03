Nuovo centro per contrastare la povertà

Una rete di accoglienza, uno spazio di servizi e di accompagnamento per chi non ce la fa, per chi non sa come mettere insieme il pranzo e la cena. A lanciare un nuovo progetto è l’ambito sociale XIX che ha pubblicato un avviso che è un appello ai soggetti del terzo settore, l’obiettivo è trovare partner che vogliano collaborare alla realizzazione di un centro servizi per il contrasto alla povertà. Le domande di partecipazione scadono il 27 marzo. Spiega il coordinatore d’ambito, Alessandro Ranieri: "L’idea è quella di favorire il superamento del disagio sociale, aggravato o emerso con la pandemia, prevedendo la realizzazione di un Centro Servizi per il contrasto alla povertà".